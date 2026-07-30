Candidature à l’ONU : le camp de Macky Sall estime que la course reste ouverte après le premier vote-test

L’équipe de campagne de l’ancien président sénégalais Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général des Nations unies, a réagi aux résultats du premier sondage informel organisé, ce jeudi 30 juillet 2026, par le Conseil de sécurité de l’ONU.



Dans un communiqué, elle estime que cette première consultation traduit une compétition ouverte et rappelle qu’aucun résultat n’est définitif à ce stade, le processus devant encore se poursuivre.



“Ce premier vote-test semble indiquer une certaine orientation en faveur d'une candidature féminine issue de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes”, souligne le camp de Macky Sall, précisant que cette tendance reste toutefois provisoire jusqu'à ce qu'un consensus se dégage à l'issue d'un vote formel du Conseil de sécurité.



L’équipe de campagne rappelle également les dispositions de l’article 97 de la Charte des Nations unies, selon lesquelles le secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.



“Cette recommandation doit recueillir au moins neuf voix sur les quinze membres du Conseil, sans veto d'un membre permanent”, soutient-elle.



Selon les résultats disponibles, l'ancienne vice-présidente du Costa Rica, Rebeca Grynspan, arrive en tête avec 10 voix d'encouragement. Elle est suivie de l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, qui obtient 9 encouragements, tandis que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, complète le trio de tête avec 7 voix favorables.

L'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, recueille pour sa part 6 encouragements, 5 votes défavorables et 4 abstentions ( sans opinion).



Le candidat sénégalais, Macky Sall, se positionne à la cinquième place avec 6 voix d'encouragement, 7 défavorables et 2 sans opinion. Il devance ainsi l'Équatorienne María Fernanda Espinosa et l'Ougandais Olara Otunnu.



Malgré ce premier classement, l'ancien président sénégalais reste en lice et poursuit sa campagne pour succéder à António Guterres.



Ce premier scrutin constitue une étape d'orientation. Plusieurs autres consultations à huis clos sont prévues avant que le Conseil de sécurité ne recommande un candidat à l'Assemblée générale des Nations unies, qui procédera à la nomination du prochain secrétaire général.