Goudomp : Saré Lao inaugure un poste de santé moderne pour rapprocher les soins des populations frontalières

Les populations de Saré Lao, dans la commune de Niagha (département de Goudomp), ont célébré la réception officielle de leur nouveau poste de santé, une infrastructure moderne réalisée par le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA). Entièrement équipé et doté d'un appareil d'échographie, cet établissement sanitaire vise à améliorer durablement l'accès aux soins des habitants de cette zone frontalière, tout en bénéficiant aux populations de la Guinée-Bissau voisine.



Présente à la cérémonie , la Directrice générale du PUMA, Dr Ndeye Marème Samba, s'est réjouie de l'impact de cette réalisation sur les communautés locales.



« Les populations de Saré Lao sont heureuses. Mais je mesure aussi la joie des populations venues de la Guinée-Bissau », a-t-elle déclaré, avant de souligner la portée symbolique de cette infrastructure. « Ce poste de santé est un bijou commun, symbole de la bonne relation que le Sénégal entretient avec la République sœur de Guinée-Bissau », a poursuivi la Directrice générale du PUMA.



Grâce à ses équipements modernes, notamment un appareil d'échographie, le poste de santé permettra d'offrir des prestations médicales de proximité et de réduire les déplacements des patients vers des structures plus éloignées.



Le maire de Niagha, Dr Idrissa Baldé, a exprimé sa satisfaction à l'occasion de cette réception officielle. Selon lui, cette infrastructure répond à une attente de longue date des populations du Diéga, confrontées à un accès limité aux services de santé.



Profitant de cette tribune, le premier magistrat de la commune a également lancé un plaidoyer en faveur du désenclavement de la zone. Il a appelé les autorités à investir davantage dans les infrastructures routières afin de faciliter la mobilité des personnes et des biens, estimant que l'amélioration du réseau routier constitue un levier essentiel pour le développement économique et social du Diéga.