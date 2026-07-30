Succession à l'ONU : le Conseil de sécurité procède à son premier vote indicatif ce jeudi

Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réunissent à huis clos ce jeudi 30 juillet 2026 à New York pour le premier vote informel à bulletin secret (straw poll). Cette consultation permettra d'évaluer le niveau de soutien aux sept candidats en lice pour le poste de Secrétaire général, dont fait partie l'ancien président sénégalais Macky Sall.



Ouverte dans la matinée à New York (vers 14 heures, heure du Sénégal), la séance doit permettre d'orienter la suite des consultations. Bien que les résultats de ce scrutin indicatif ne soient pas publiés officiellement, les premières tendances devraient filtrer dans la soirée.



Lors de ce vote, chaque membre du Conseil exprime sa position sur chaque prétendant à travers trois options : « encourager », « décourager » ou « sans opinion ». Si ce premier tour ne scelle pas l'issue du scrutin, il permet de dégager une première hiérarchie entre les favoris et les candidats distancés. Plusieurs autres tours d'évaluation seront organisés dans les semaines à venir afin de faire émerger un consensus.



Au terme du processus, le candidat retenu devra réunir au moins 9 voix sur 15 sans essuyer de droit de veto de la part de l'un des cinq membres permanents (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni), avant d'être recommandé à l'Assemblée générale de l'ONU.