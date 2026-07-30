Préparatifs du Magal : le président de l'Assemblée nationale reçu par les dignitaires de Touba

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a effectué une série de visites de courtoisie auprès des hautes autorités religieuses de Touba, ce jeudi, en amont du Grand Magal.
Après avoir été reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, la tête du Parlement s'est successivement entretenue avec Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké et Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife.
Au cœur des échanges avec ces guides religieux : les valeurs de paix, d'unité, de cohésion nationale et de solidarité. À chaque étape de cette tournée qui doit se poursuivre tard dans la soirée, les dignitaires ont formulé des prières pour la stabilité du pays.
S'inscrivant dans le respect des usages républicains, ces rencontres visent à perpétuer la tradition de dialogue permanent entre les institutions de la République et les autorités religieuses du Sénégal.
Après avoir été reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, la tête du Parlement s'est successivement entretenue avec Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké et Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife.
Au cœur des échanges avec ces guides religieux : les valeurs de paix, d'unité, de cohésion nationale et de solidarité. À chaque étape de cette tournée qui doit se poursuivre tard dans la soirée, les dignitaires ont formulé des prières pour la stabilité du pays.
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