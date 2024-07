Candidature au poste de directeur régional OMS/AFRO : test grandeur nature pour le tandem Diomaye-Sonko!!!

Le Comité régional de l'organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique passera aux voix pour désigner le prochain Directeur régional lors d’une séance à huis clos de sa soixante-quatorzième session qui se tiendra du 26 au 30 août 2024 à Brazzaville (Congo).



Les noms des candidats au poste de Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique ont été envoyés aux États membres de la région, le 14 juin 2024, par le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS.

Les candidats dont les noms suivent ont été proposés pour le poste de Directeur régional pour l’Afrique :

Dr N’da Konan Michel Yao, proposé par la Côte d'Ivoire

Dr Boureima Hama Sambo, proposé par le Niger

Dr Richard Mihigo, proposé par le Rwanda

Dr Ibrahima Socé Fall, Proposé par le Sénégal

Dr Faustine Engelbert Ndugulile, Proposé par la Tanzanie



Le nom du candidat désigné sera ensuite soumis, pour nomination, à la cent-cinquante sixième session (156 ème) du Conseil exécutif de l’OMS qui se tiendra en janvier 2025 à Genève (Suisse).



Le nouveau Directeur régional prendra ses fonctions en février 2025 pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois en cas de nouvelle désignation par le Comité régional.



Selon, Mbaye Diouf ancien conseiller en Communication au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, ceci constitue un test pour les nouvelles autorités en place en l’occurrence, le Président Diomaye et son Premier ministre Sonko.



In extenso sa publication

La candidature du Sénégal 🇸🇳 pour le poste de directeur régional de l’Oms/Afro constitue un test grandeur nature, un challenge pour les autorités sénégalaises !!!



Parmi les candidats déjà déclarés !!!

Ibrahima Soce Fall un médecin chevronné proposé par le Sénégal a le meilleur profil pour diriger l’Oms/Afro.



La candidature du médecin spécialiste en Santé publique est venue à son heure car le monde entier fait aujourd’hui face à des épidémies de portée mondiale. Après Ebola et la Covid-19.des épidémies qui ont mis à genoux l’économie mondiale et freiné le développement endogène et exogène !!!



Il faut s’attendre à d’autres épidémies dévastatrices de portée mondiale à tout point de vue!!!

Ainsi le règlement sanitaire international invite les états à plus de préparation, d’informations et de résilience pour une riposte efficace et bien structurée contre les épidémies.



Monsieur le Président de la République, son Excellence, Bassirou Diomaye Faye doit peser de tout son poids pour soutenir et booster la diplomatie sénégalaise à travers des missions auprès des chefs d’États africains pour un fort plaidoyer concernant la candidature sénégalaise au poste de directeur régional OMS.



Tous les moyens doivent être déployés pour montrer l’engagement à un plus haut niveau de l’Etat concernant la candidature du Sénégal 🇸🇳 au poste de directeur régional de l’Oms.



A Prévoir dans le planning des activités prévues



Rencontrer au cours d’une présentation du candidat sénégalais le corps diplomatique accrédité au Sénégal 🇸🇳



La Presse nationale un levier essentiel pour la diffusion de l’information a l’obligation de jouer sa partition pour montrer les chances de l’actuel directeur chargé de la lutte contre les épidémies au sein de l’Organisation mondiale de la Santé en l’occurrence Ibrahima Soce Fall.



Un médecin spécialiste de Santé publique, compétent, sérieux et très professionnel !!!



Bonne chance à la candidature sénégalaise au poste de directeur régional OMS/AFRO.



Mbaye Diouf ancien conseiller en Communication au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale