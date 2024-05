Cap Skiring : un Français tué par son "ami" mécanicien qui lui doit la somme de 10 millions de FCFA

Philippe Nonnet avait tissé des relations d'amitié avec Yoro Kandé, son mécanicien, à l'entrée de Cap-Skirring. De cette amitié est née une confiance qui a poussé Philippe à prêter plus de 10 millions de FCFA à Yoro pour l'achat d'un véhicule, rapporte L'Observateur. Cependant, après avoir empoché l'argent, le présumé meurtrier a disparu, retournant dans son village natal, Kolda. Lorsque Philippe le contactait pour des nouvelles sur l'achat, Yoro tergiversait constamment. Finalement, il est revenu à Cap-Skirring jeudi dernier et a appelé Philippe pour lui dire de le rejoindre à Bassiné pour récupérer la voiture. Une fois sur place, Yoro a maîtrisé son ami et l'a tué avant d'enterrer le corps dans un endroit isolé.



Suite à l'enquête, les gendarmes ont arrêté Yoro Kandé qui, après une longue audition, a avoué le meurtre. Il a été transporté sur les lieux du crime pour la reconstitution des faits. Les gendarmes ont découvert le cadavre et l'ont transporté à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor pour une autopsie.



Yoro Kandé, actuellement détenu par la Brigade de gendarmerie de Cap-Skirring, sera bientôt transféré à Ziguinchor. Son dossier sera confié à un juge d'instruction qui décidera de la suite judiciaire à donner à cette affaire.