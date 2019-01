Cap vert : 4 des 7 pêcheurs guet-ndariens disparus en mer depuis un mois retrouvés

Les familles des 7 pêcheurs guet Ndariens qui ont disparu en mer depuis un mois peuvent commencer à faire leur deuil. En effet, les corps de 4 pêcheurs ont été retrouvés dans leur pirogue qui a échoué aux large des côtes capverdiennes.



«Notre ambassade au Cabo Verde a bien rendu compte au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur de la pirogue qui aurait disparu depuis le 7 décembre dernier. Et, une mission consulaire s’est rendue sur place pour se rendre à l’évidence et elle a bien rendue compte au ministère des Affaires étrangères et le minitère de la Pêche en a été saisi», informe le Directeur des Sénégalais de l’extérieur. Sory kaba de préciser qu’ : «il nous sera difficile en l’état de donner les noms de ces differents corps qui ont échoué et qui ont été retrouvés parce que parmi les 7 seuls 4 ont étéé retrouvés».



Il informe par ailleurs, que : «l'essentiel, c’est que l’ambassade porte le dossier en relation avec les autorités du Cap Vert et c’est le ministère de la Pêche qui assure la tutelle dans les situations comme ça».



Et, rassure-t-il, «la procédure qui aboutira, cela nous permettra d’informer les familles et de voir toutes les dispositions qui devront être prises pour que les corps puissent être rapatrier au Sénégal».