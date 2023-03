Carême et Ramadan : Macky Sall demande au Gouvernement de veiller à « l’approvisionnement correct des marchés en denrées et produits essentiels »

Le Chef de l’Etat a insisté sur la protection des consommateurs et la qualité de la consommation.

A cet égard, il a demandé au Gouvernement de veiller à l’application rigoureuse, sur les marchés, des prix homologués.



Dans le même élan, le Chef de l’Etat a invité le Premier Ministre à présenter une « première évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la vie chère avec les différentes mesures consensuelles arrêtées à l’issue des concertations nationales consacrées par un Conseil présidentiel », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



Saisissant le contexte du carême et l’avènement prochain du mois du Ramadan, le Président de la République a demandé au Gouvernement de veiller à « l’approvisionnement correct des marchés en denrées et produits essentiels (sucre, lait, riz, farine, huile.), et d’éviter toute spéculation sur les prix ».



En perspective de la célébration, le 15 mars, de la Journée mondiale des droits des Consommateurs, le Chef de l’Etat félicite « toutes les associations de consommateurs et magnifie leur contribution déterminante à la bonne appropriation des politiques publiques ».