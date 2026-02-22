Golf Sud : arrestation d’un individu pour tentative de viol sur une personne vulnérable

Le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud a interpellé, samedi 21 février 2026, un homme pris en flagrant délit de tentative de viol. La victime est une femme souffrant de déficience mentale, ciblée par l'agresseur à la Cité SHS.



L'alerte a été donnée par un renseignement téléphonique signalant une situation suspecte dans le quartier. Mobilisée sans délai, la Brigade de Recherches s'est rendue sur les lieux. Le suspect a été immédiatement conduit au siège du service pour les besoins de l'enquête.



Selon les services de la police, l'arrestation a été facilitée par la vigilance d'un témoin oculaire. Ce dernier, intrigué par le comportement de l'homme qui entraînait la victime vers un bâtiment isolé, a décidé de les suivre. Le témoin a surpris le mis en cause au moment précis où il s'apprêtait à passer à l'acte, permettant ainsi l'intervention décisive des forces de l'ordre.



Lors de son interrogatoire sommaire, l'individu a reconnu sans ambiguïté les faits qui lui sont reprochés. Il a été placé en garde à vue pour » tentative de viol sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de santé mentale ».