Alerte à Diogo : Violent incendie en cours sur le site minier de Grande Côte Opération (GCO)

L’incendie, dont l'origine reste pour le moment inconnue, a pris une tournure violente en quelques heures. L’usine WCP (Wet Concentration Plant), qui abrite une part prépondérante de la chaîne de production, est directement touchée. Des panaches de fumée noire sont visibles à plusieurs kilomètres à la ronde, témoignant de la force du brasier. ​Sur place, la situation semble critique. Les équipes de secours et de sécurité interne de l’entreprise, appuyées par les sapeurs-pompiers, sont mobilisées mais peinent encore à circonscrire les flammes. La configuration du site et la nature des matériaux traités complexifient l'intervention des soldats du feu. ​Des témoignages directs depuis Mboro ​L'alerte a été relayée par le journaliste Ayoba Faye, habitant de Mboro et fin connaisseur de la zone. Dans une publication partagée sur sa page Facebook, ce témoin, situé non loin du théâtre des opérations, confirme la difficulté des secours à maîtriser l'élément feu. ​« L’usine "WCP" qui abrite une bonne partie de la production a pris feu. Les secours sur place ont du mal à maîtriser les flammes », a-t-il précisé. ​ ​Si aucune perte en vie humaine n'a été officiellement signalée pour le moment, les dégâts matériels s'annoncent d'ores et déjà considérables. L'arrêt de l'usine WCP pourrait avoir des répercussions majeures sur le rendement annuel de la filière zircon dans la région de Thiès. ​La direction de Grande Côte Opération ne s'est pas encore exprimée officiellement sur l'étendue des dommages ni sur les causes potentielles de ce sinistre. ​Nous suivons l'évolution de la situation de près.