Carnet rose :Aminata Angélique Manga s'est mariée

Elle n'est désormais plus un cœur à prendre. Aminata Angélique Manga ministre de la Micro-finance et de l’Economie Solidaire s'est mariée lundi. La cérémonie s'est déroulée dans son fief d'Enampor à Ziguinchor. Elle a dit oui à un certain Colonel Guéye de la Douane dont elle est désormais la seconde épouse.