Cartographie des ONG : l’Administration territoriale lance l’inscription sur la plateforme e-OSC

À la suite du lancement officiel de la plateforme numérique e-OSC de cartographie nationale et de suivi des ONG et associations, le Directeur général de l’Administration territoriale, William Manel, «invite l’ensemble des ONG et associations légalement constituées intervenant au Sénégal à procéder à leur inscription sur la plateforme et à renseigner les informations demandées », selon un communiqué signé le 16 octobre 2026 à Dakar.



Cette opération « permettra de consolider les données sur les organisations, leurs zones et domaines d’intervention, leurs projets, les financements mobilisés et les populations bénéficiaires ». Elle «contribuera également à une meilleure capitalisation des interventions, à leur visibilité et à l’aide à la décision ».



L’inscription sur e-OSC « prépare également la dématérialisation progressive des procédures, notamment les demandes d’agrément des ONG et de reconnaissance des associations ». Le document précise que «les évolutions ultérieures de la plateforme permettront de renforcer le partage d’informations et les synergies entre acteurs », ajoutant que « des actions de vulgarisation et de formation accompagneront cette phase d’appropriation ».