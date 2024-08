Cartographie du secteur des médias au Sénégal: 50 presse écrite, 150 sites en ligne, 300 radios et 35 TV

Le ministre de la Communication et des télécommunications, Alioune Sall est déterminé à assainir le secteur de la presse. Il a réitéré cette volonté avec le lancement officiel de la plateforme de déclaration des médias. D'emblée, il a précisé que cette rencontre n'est pas un lieu pour répondre à la journée sans presse des patrons des médias.



Pour lui, c'est un "audit" qui a été lancé par ses services dès son installation en vue de faire l'état des lieux sur la situation des médias au Sénégal. « Cette situation a permis de peaufiner les nouvelles reformes à mettre en place », a-t-il souligné. Selon le ministre, « l'audit a révélé l'existence de 50 presse écrite (Quotidiens, hebdos et mensuels), 150 presse en ligne, 300 radios (privées, communautaires et commerciales et 50 chaines de Tv, TNT gratuites».



Il a à cet effet rappeler que l'exercice de Presse est soumise à une autorisation préalable des services du ministère des Télécommunications. Mais selon lui, au regard de la situation beaucoup de médias n'ont pas une autorisation légale pour émettre ou diffuser. Il a aussi soutenu n'avoir pas l'intention d'arrêter ces organes de presse mais ils les appellent à se conformer à la réglementation édictée par le code de la presse.