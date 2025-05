Plainte contre Me Moussa Diop : l'avocat réagit avec ironie depuis Paris

Alors qu'une plainte a été déposée contre lui par Azoura Fall hier lundi, Me Moussa Diop n’a pas tardé à réagir. Dans un post publié ce mardi sur sa page Facebook, l’ancien directeur de Dakar Dem Dikk, a choisi l’ironie pour commenter la situation.



« Depuis Paris, j’apprends avec des pincettes que j’aurais fait l’objet d’une plainte pénale émanant de quelqu’un que son propre camp présente comme un déficient mental », écrit-il. Poursuivant sur un ton moqueur, Me Diop s’interroge : « Quelle valeur juridique accorder à cette farce ? » Avant de conclure : « J’attends la réponse de son pool d’avocats.»



Pour rappel, cette plainte est liée à la diffusion présumée d’une vidéo à l’origine du placement sous mandat de dépôt du militant de Pastef Azoura Fall ce mardi. Dans ladite vidéo, le sieur proférait des insultes contre l’ancien président de la République Macky Sall et Mame Mbaye Niang.