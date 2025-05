Basket - Qualifications Mondial 2027 : Le Sénégal dans le groupe B avec la RD Congo, le Madagascar et la Côte d’Ivoire

Le Sénégal affrontera sur trois fenêtres (novembre 2025, février 2026 et juillet 2026) la RD Congo, le Madagascar et la Côte d’Ivoire en aller-retour.

Système de compétitions

1. Première phase: les trois premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le second tour

2. Deuxième Phase:

Les trois premiers des poules A et C seront dans le groupe E et les trois premiers des groupes B et D seront dans le Groupe D.

A l’issue des matchs, les deux premiers de chaque poule et le meilleur 3e se qualifieront à la coupe du Monde 2027 au Qatar.

Le Sénégal connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du monde de Basketball Qatar 2027. A l’issue du tirage au sort qui s’est tenu ce mardi au Qatar, les “Lions” héritent de la RD Congo, du Madagascar et de la Côte d’Ivoire dans le groupe B.