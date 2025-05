Africa CEO Forum : débat annulé entre les candidats à la présidence de la BAD après plusieurs désistements

Le débat tant attendu entre les cinq candidats en lice pour la présidence de la Banque africaine de développement (BAD), prévu ce mardi 13 mai 2025 dans le cadre de la 12e édition de l’Africa CEO Forum à Abidjan, n’a finalement pas eu lieu. Trois des candidats Swazi Tshabalala (Afrique du Sud), Samuel Maimbo (Zambie) et Mahamat Abbas Tolli (Tchad), ont décliné leur participation, poussant les organisateurs à annuler l’évènement, informe L’économie.info.



Initialement conçu comme une plateforme pour permettre aux cinq prétendants (Amadou Hott (Sénégal), Sidi Ould Tah (Mauritanie), Mahamat Abbas Tolli, Swazi Tshabalala et Samuel Maimbo) de présenter leur vision pour la BAD, ce débat devait marquer un moment fort du Forum. Il faisait suite à une première épreuve à Washington, le 24 avril dernier, où les candidats avaient déjà eu l’occasion de défendre leurs candidatures devant un panel d’experts et de partenaires internationaux.



Mais ce rendez-vous n’aura finalement pas lieu. Après l’annonce du refus anticipé du Tchadien Mahamat Abbas Tolli, ce sont les deux représentants de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), Tshabalala et Maimbo, qui se sont retirés à la dernière minute. Une décision inattendue, qui a suscité l’incompréhension au sein de la BAD. « Les deux candidats de la SADC se sont désistés à la dernière minute pour le très attendu débat prévu ce mardi. Cette décision suscite l’incompréhension au sein du personnel de la Banque », a confié une source du journal présente à Abidjan (Côte d’Ivoire.



Selon plusieurs observateurs, ces désistements pourraient être liés à la question du bilinguisme, exigé par les statuts de la BAD. L’institution repose sur deux langues de travail officielles : le français et l’anglais. Un critère que seuls deux candidats rempliraient pleinement : le Sénégalais Amadou Hott et le Mauritanien Sidi Ould Tah, tous deux parfaitement bilingues. Ce facteur linguistique pourrait donc avoir influencé la décision des candidats anglophones de ne pas se prêter à cet exercice d’exposition publique.