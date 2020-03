Cas confirmé de Coronavirus au Campus Eiffage Bargny: Eiffage apporte des éclairages

Ce mardi 17 mars vers 15 heures, PressAfrik a intercepté un mail informant d’un cas confirmé de Covid-19 au Campus Eiffage de Bargny.



Pour éviter toute confusion, la direction d’Eiffage a sorti un communiqué pour apporter des précisions et rectifier certaines informations parues sur le mail exploité par PressAfrik.



« Suite à l’article paru sur certains sites d’information, Eiffage et ses partenaires du groupement TER-M1 souhaitent rectifier les propos rapportés. Le Campus de Bargny reste ouvert et les activités du groupement se poursuivent sur le projet du TER, avec néanmoins des précautions que les circonstances sanitaires imposent »



Eiffage de préciser encore que « La fermeture des bureaux évoquée dans le mail présenté concerne une entreprise du projet TER qui a un petit effectif sur le campus et qui a pris cette décision sans concertation avec les autres entreprises du projet basées sur le campus. »



Eiffage d’informer qu’à ce jour, aucun cas n’a été enregistré dans ses effectifs.



Toutefois, « Des séances de sensibilisations sont menées sur l’ensemble des chantiers et sites, avec des actions mises en place pour faire face à ce fléau, conformément aux dispositions prises par le Chef de l’Etat à travers le Ministère de la Santé », note le document.



Il est important de rappeler cependant que dans l’article, PressAfrik n’a jamais dit que ledit cas confirmé faisait partie des effectifs d’Eiffage. Mais qu’un cas confirmé avait été annoncé au Campus Eiffage Bargny.