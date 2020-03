Cas positif au Coronavirus Grand-Yoff : un médecin de l'hôpital SAMU apporte des précisions

Un cas positif au Coronavirus a été annoncé à Grand-Yoff, un quartier populeux de Dakar. Le sujet, qui logeait à Sicap Foire, a été reçu d'abord à l'hôpital Samu Municipale, qui reçoit plusieurs malades par jour. Il est actuellement interné à Diamniadio. Docteur Gaye, médecin à Samu, donne plus de détails à PressAfrik.



« Il y a un cas que nous avons reçu au niveau du Samu Municipal, un cas suspect qui correspondait à la définition d’un cas de coronavirus. Dans ces cas-là ce qu’on fait c’est d’effectuer des prélèvements qu’on amène au niveau de l’Institut Paster de Dakar en attendant les résultats », a expliqué Dr Gaye.



Sans trop entrer dans les détails, le médecin de préciser qu’il s’agit d’un cas qu’ils ont « reçu avant-hier (lundi) et présentement le cas n’est plus au sein de la structure ».



Selon des informations recueillies auprès de nos sources, l’individu fait partie des trois cas importés annoncés par le ministère de la Santé mardi. Il logeait à la Sicap Foire, mais est de Grand Yoff. Il aurait été dénoncé par des riverains.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé ce mercredi 5 nouveaux cas positifs de coronavirus sur les 25 tests effectués. Ce nouveau cas vient allonger la liste des personnes atteintes de la pandémie, ce qui revient à 35 cas sous traitement.