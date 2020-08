Casamance: 3 jeunes du village de Senghère Baïnounck libérés après avoir été kidnappés

Les trois (03) jeunes originaires du village de Senghère Baïnounck, dans le département de Goudomp région de Sédhiou au sud du Sénégal kidnappés par des individus armés ont été libérés. La mésaventure a duré 24 heures.



Djibril Sonko au micro d’i-Radio raconte leur calvaire : « Il faisait 14 h, c’est un ami qui m’a informé. Nous avons fui jusqu'à Sikoun, ou nous avons passé la nuit. Il était 19 heures, j’ai demandé à mes amis de passer la nuit là-bas. Nous avions vu leur camp. Les gens disaient que les militaires avaient détruit leur camp, mais nous les avons vus. Les rebelles sont là-bas ».



Pour rappel, mercredi 13 mars 2019, Six (06) jeunes originaires du même village ont été kidnappés dans les forêts de Bissine (département de Ziguinchor) par des hommes armés non identifiés. Ils s’y étaient rendus à la recherche de bois mort (bois de chauffe), selon les témoignages. Ces jeunes ont été relâchés sains et saufs, mais sans leurs charrettes que les assaillants ont emporté dans leur retraite en direction de la frontière avec la Guinée-Bissau.