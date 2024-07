Casamance-Boussoloume : le village "fantôme" retrouve ses habitants qui avaient fuient la guerre 33 ans après

Après trente-trois (33) ans d’abandon suite au conflit en Casamance (sud), le village de Boussoloume renaît enfin de ses cendres. 24 familles dont 100 enfants qui avaient fui la guerre sont rentrés au bercail le vendredi 5 juillet. Ce retour tant attendu des populations déplacées marque un moment historique pour cette communauté jadis dévastée par la guerre.



Ansoumana Mendy, chef du village, qui a retrouvé sa terre natale après des décennies d’exil a affirmé que « depuis 33 ans, je n’ai pas mis les pieds ici. Aujourd’hui, c’est une grande joie de passer la nuit dans ce village et de retrouver les tombes de mes parents, enterrés depuis 1962 », a-t-il déclaré, ému. Comme beaucoup d’autres, M. Mendy avait fui vers la Guinée-Bissau pour échapper à la violence, laissant derrière lui un village en ruines.



Le retour des habitants a été célébré avec des chants et des danses. Le maire de la commune de Boutoupa Camaracounda, Ousmane Sanding, a exprimé sa satisfaction : « Trente-trois ans après, les choses ont évolué. Si ces populations ont décidé de revenir, nous ne pouvons que nous réjouir. »



Cependant, la tâche de reconstruire Boussoloume est immense. Le village, abandonné et occupé par des bandes armées, nécessite des efforts considérables pour redevenir habitable. Les besoins sont pressants : les populations réclament des infrastructures de base comme une école, un poste de santé et un soutien pour reconstruire leurs maisons. La dépollution des terres, infestées de mines, reste une priorité. Les opérations de ratissage menées par l’armée sénégalaise en mai-juin 2021 ont délogé les bandes armées, rendant possible le retour des habitants, informe Sud Quotidien.



Le retour symbolique des habitants de Boussoloume marque une étape importante dans la reconstruction de ce village de l’Arrondissement de Niaguis, dans le département de Ziguinchor qui a été débarrassé des éléments rebelles du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC).