Casamance : Catholique Relief Service au chevet des déplacés de Brindiago

Fin de calvaire pour 28 familles de retour au village de Brindiago dans la commune de Djibidione (Sud). Elles ont bénéficié d’un soutien matériel pour la construction de leur maison après leur retour d’exil. Des troles de palmes de rôniers et d’autres matériaux de construction ont été mise à leur disposition. Ces habitants du nord Sindian se réjouit de cette assistance du Catholique relief service qui leur permettra de retrouver leur dignité.



Brindiago ce village de la commune de Djibidione a connu une période difficile pendant la crise casamançaise. Apres plus de trente ans d’exil, les populations commencent à regagner leur foyer suite à l’accalmie noté dans le nord Sindian. Cependant, elles sont confrontées à un défi majeur dont la construction de leur maison. Pour soutenir ces habitants le catholique relief service intervient activement dans ces zones.



Une initiative saluée par Bassirou Djiba le représentant du chef de village qui se prononçait lors de la remise du matériel. « Brindiago est en train de revivre comme auparavant. Tous nos frères, qui s’étaient réfugiés en Gambie, sont revenus parmi nous, ils étaient logés par des frères et les cases étaient toutes petites donc c’était la promiscuité. Aujourd’hui, le Catholique Relief Service nous a gâté avec pratiquement 22 nouvelles maisons et 6 réhabilitations », a- t-il fait savoir.



Présente en Casamance depuis 2000, Catholique Relief Service œuvre dans plusieurs zones frontalières pour accompagner les populations dans leur retour au bercail. Le représentant du CRS à Ziguinchor Salomon Diedhiou souligne l’importance de cette initiative.



« Tout au long de la frontière avec la Gambie et aussi avec la Guinée-Bissau. Nous avons des déplacés qui souvent sont motivés par l’esprit de retour qui est motivé par aussi la paix que nous sommes en train de constater au niveau de la Casamance et c’est dans ce cas d’espèce que le projet est là pour accompagner et faciliter leur installation », a-t-il indiqué.



Le sous-préfet de Sindian reconnaît que l’Etat ne peut pas être à la fois partout et encourage d’autres organisations à accompagner l’Etat dans certaines zones.