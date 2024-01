Casamance : après la libération du chef du village de Diaboudiore, le maire de Djibidione dénonce d’autres arrestations

Après la mort de quatre soldats suite à une explosion d’une mine il y a quelques jours, le chef du village de Diaboudiore a été arrêté ainsi que d’autres suspects. Apres des jours de détentions, le chef du village a finalement été remis en liberté ainsi que 5 des 8 suspects. Malgré leur libération, la situation est toujours tendue dans la localité, d’après le maire de djibidione Lamine Dieme.



Le maire fait savoir que les arrestations se poursuivent de même que les déplacements des populations qui fuient les bombardements. « La situation jusqu’à présent ne s’est pas calmée, ça continue, même hier (mardi) on entendait les coups de fusil, des pilonnages du côté de l’armée, ce qui a occasionné plusieurs déplacés encore dans la commune de Djibidione. Des villages tels que Elol, Boulayor … sont tous déplacés », signale Lamine Diémé.



La situation est vraiment inquiétante de l’avis du maire. Lamine Diémé qui confirme la mise en liberté du chef du village de Diaboudiore et de 5 de ses coaccusés sur les ondes d'Iradio, révèle qu’il reste trois autres parmi les arrêtés qui ont été déféré à la Mac de Ziguinchor et « plusieurs autres arrestations du côté des civiles dans les villages, notamment Elole, Balla ougonor, Boulayor », denonce le maire qui dit n'avoir jusqu’à présent pas de nouvelles de ces arrestations ».