Casamance : huit disparus et un rescapé dans le chavirement d’une pirogue de pêcheurs

Dans le sud-ouest du Sénégal, une pirogue de pêcheurs a chaviré en Casamance, près de la Guinée-Bissau. Selon le journal de 12h de la RFM, l’engin transportait neuf ((09) passagers. Huit d’entre eux sont portés disparus. Cependant, un pêcheur à réussir à s’échapper.



L'embarcation était partie de Rufisque (région de Dakar) et avait mis le cap sur le Libéria. Au cours du périple, la pirogue a sombré en haute mer, au large des côtes de la Guinée-Bissau. Si un seul a pu survivre au naufrage, selon les premières informations, le rescapé a nagé pendant trois (03) jours en mer, avant d'être finalement récupéré par les services de secours. C'est lui qui a ensuite permis d'alerter les autorités et de localiser la zone du chavirement.



Les recherches sont actuellement menées pour tenter de retrouver les huit autres pêcheurs dont les familles restent sans nouvelles. Le rescapé est présentement pris en charge à Cap-Skirring. Les autorités préparent son acheminement vers Rufisque où il devrait pouvoir retrouver ses proches et apporter davantage de précisions sur les circonstances du drame.