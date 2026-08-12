Afrique du Sud : au moins 14 mineurs clandestins tués dans un effondrement

Selon Apanews, qui cite des sources policières, au moins 14 mineurs clandestins présumés ont été tués, dans la soirée du lundi 10 août, dans l’effondrement d’un terril. Huit autres personnes ont été blessées et un nombre indéterminé de victimes pourraient encore être ensevelies sous les décombres.



Selon la police, le site est légalement exploité par une compagnie minière, mais la plupart des personnes présentes y avaient pénétré illégalement. Il s’agirait principalement de ressortissants du Lesotho voisin en situation irrégulière.



Surnommés « zama zamas », ces mineurs clandestins, dont le nom signifie « ceux qui tentent leur chance » en zoulou, travaillent souvent dans des puits désaffectés ou sur des terrils, au péril de leur vie.

Les opérations de recherche ont pris fin ce mercredi, tandis que les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.



Les accidents mortels liés à l’exploitation minière clandestine sont fréquents en Afrique du Sud. En janvier 2025, 78 corps avaient notamment été récupérés dans un puits abandonné à Stilfontein après une vaste opération policière contre l’exploitation minière illégale.