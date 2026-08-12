Dakar : le «coach» Abdoul Aziz Babou inculpé et placé sous mandat de dépôt pour «pédophilie»

Le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire dans l’affaire Abdoul Aziz Babou, du nom du "coach" de l’école du stade des Maristes. Mais selon les informations de Libération, dans l’édition de ce mercredi, le mis en cause a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du 7ème cabinet. Il est accusé de «pédophilie, actes contre nature, viols sur mineurs par personnes ayant autorité sur les victimes».



A l’origine de cette affaire, un choc dans le quartier des Maristes, à Dakar. Un homme de 45 ans, nommé Abdoul Aziz Babou, a été arrêté par la gendarmerie. Selon les premiers éléments de l’enquête, il se serait présenté comme entraîneur dans l'école de football du stade municipal, mais les enquêteurs auraient découvert qu'il n'avait aucun diplôme. En réalité, il vendait de l'eau au stade.



De forte corpulence, l’homme utilisait sa peur et son autorité pour garder le silence des enfants. Les présumées victimes, âgées de 11 et 12 ans, auraient subi ces actes pendant au moins un an. Lors de son interrogatoire, S.M. a raconté : « Après ses actes contre nature, il nous ordonnait de rentrer tranquillement. Et nous le revoyions ensuite le matin ».



L'enquête, quant à elle, se poursuit.