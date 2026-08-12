Dakar : le «coach» Abdoul Aziz Babou inculpé et placé sous mandat de dépôt pour «pédophilie»

Le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire dans l’affaire Abdoul Aziz Babou, du nom du "coach" de l’école du stade des Maristes. Mais selon les informations de Libération, dans l’édition de ce mercredi, le mis en cause a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du 7ème cabinet. Il est accusé de «pédophilie, actes contre nature, viols sur mineurs par personnes ayant autorité sur les victimes».
A l’origine de cette affaire, un choc dans le quartier des Maristes, à Dakar. Un homme de 45 ans, nommé Abdoul Aziz Babou, a été arrêté par la gendarmerie. Selon les premiers éléments de l’enquête, il se serait présenté comme entraîneur dans l'école de football du stade municipal, mais les enquêteurs auraient découvert qu'il n'avait aucun diplôme. En réalité, il vendait de l'eau au stade.
De forte corpulence, l’homme utilisait sa peur et son autorité pour garder le silence des enfants. Les présumées victimes, âgées de 11 et 12 ans, auraient subi ces actes pendant au moins un an. Lors de son interrogatoire, S.M. a raconté : « Après ses actes contre nature, il nous ordonnait de rentrer tranquillement. Et nous le revoyions ensuite le matin ».
L'enquête, quant à elle, se poursuit.
A l’origine de cette affaire, un choc dans le quartier des Maristes, à Dakar. Un homme de 45 ans, nommé Abdoul Aziz Babou, a été arrêté par la gendarmerie. Selon les premiers éléments de l’enquête, il se serait présenté comme entraîneur dans l'école de football du stade municipal, mais les enquêteurs auraient découvert qu'il n'avait aucun diplôme. En réalité, il vendait de l'eau au stade.
De forte corpulence, l’homme utilisait sa peur et son autorité pour garder le silence des enfants. Les présumées victimes, âgées de 11 et 12 ans, auraient subi ces actes pendant au moins un an. Lors de son interrogatoire, S.M. a raconté : « Après ses actes contre nature, il nous ordonnait de rentrer tranquillement. Et nous le revoyions ensuite le matin ».
L'enquête, quant à elle, se poursuit.
Autres articles
-
Blanchi par la justice, le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye crache ses vérités : « Pour moi, c'est un non-événement »
-
🔴 DIRECT - Déclaration de Patrimoine: l'OFNAC dévoile la liste provisoire des défaillants et...
-
Affaire des présumées lesbiennes : la brigade de Keur Massar atteint la barre de 12 arrestations
-
Bourse de sécurité sociale : 355 013 ménages enrôlés, dont 64 217 handicapés
-
Réforme douanière : Un nouveau Code des Douanes de 610 articles pour dynamiser les investissements