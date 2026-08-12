Pr Abou Sy (psychiatre): «Dès l’instant où le travail devient une source de souffrance, on peut parler de burn-out»

Le burn-out s’impose aujourd’hui comme l’un des principaux maux du monde du travail. Au cours d’une interview au journal Le Soleil, le Pr Abou Sy (psychiatre) a expliqué les caractéristiques de cette situation ainsi que ses conséquences dans la vie du travailleur.



Pour l’universitaire, il existe aujourd’hui «un ensemble de manifestations physiques, émotionnelles et comportementales qui surviennent chez un travailleur confronté à une forte pression ou à un stress professionnel prolongé». Ainsi, le burn-out se crée quand l’employé finit par être perçu «comme un moyen pour atteindre des objectifs et non comme une personne avec des besoins et des limites».



Normalement, toujours selon l’expert, «le boulot doit procurer du plaisir». Mais dès l’instant où «il devient une source de souffrance, cela doit alerter». Cependant, le travailleur est atteint de la maladie du burn-out quand «le simple fait de penser au travail provoque un malaise» mental ou physique.



Les caractéristiques du Burn out



Selon l’expert, sur le plan physique, le burn-out se caractérise par la tachycardie, les tremblements, la sensation de malaise, la fatigue intense ou l’impression de perdre connaissance. À cela s’ajoutent des manifestations psychologiques comme l’angoisse, la peur diffuse, l’irritabilité, la colère ou encore la tristesse. On observe aussi des changements de comportement.



Par ailleurs, l’enseignant a fait des propositions pour venir à bout de cette maladie. «Les ressources humaines doivent jouer un rôle beaucoup plus central. Il ne s’agit pas seulement de recruter et d’affecter du personnel. Il faut aussi créer des espaces d’écoute, comprendre les difficultés professionnelles, mais aussi personnelles, des employés. Être à l’écoute des travailleurs permet non seulement de prévenir le burn-out, mais aussi d’améliorer les performances de l’entreprise», a-t-il préconisé.