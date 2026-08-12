Sénégal : Dr Thierno Diallo alerte sur une pénurie d’insuline et évoque une «crise de finances publiques»

Sur les ondes de la RFM, lors du journal de 12h, Dr Thierno Diallo a alerté ce mercredi sur une pénurie d’insuline au Sénégal. Face au risque que cette situation répresente pour les malades de diabète, il a expliqué que cette pénurie est due à une «crise de finances publiques» dans le pays.



«Tous les jours, au comptoir, la réalité est dramatique. Nous voyons devant nous des patients qui viennent avec leur ordonnance et nous sommes obligés de leur dire que nous n'avons pas de stocks. Et ces patients ont fait le tour de beaucoup d’officines au niveau de Dakar. L'insuline n'est pas en confort, c'est pour sa santé. Et on ne peut pas arrêter ce traitement du jour au lendemain», a dit le pharmacien.



Qu’est ce qui explique cette pénurie d’insuline?



D’abord, Dr Thierno Diallo a admis que l’Etat a «mis en place» des programmes de subvention de soins et de gratuité pour certaines maladies, à l’instar de certains programmes de lutte contre le cancer. Cependant, face à la crise financière que vit le Sénégal, «l'État ne met pas la main à la poche», selon le pharmacien, qui ajoute que des structures «accumulent des milliards de dettes et se retrouvent asphyxiées, incapables de payer» les fournisseurs internationaux.



«Nous savons tous que le Sénégal importe plus de 90 % des traitements qui sont utilisés sur le territoire sénégalais. Donc le problème n'est pas un problème de logistique, c'est un problème de crise de finances publiques», a-t-il ajouté, appelant l’Etat à «garantir la disponibilité des insulines et d’éviter que les patients ne se retrouvent sans solutions».