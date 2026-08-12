Pool judiciaire et financier : comment Maodo Malick Mbaye a-t-il obtenu la liberté provisoire?

L’ancien Directeur général de l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO), Maodo Malick Mbaye, a obtenu une liberté provisoire sans bracelet électronique ce mardi 11 août 2026. Détenu le 22 juillet 2025, il avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet du Pool judiciaire financier (PJF) dans le cadre d’une procédure portant sur sa gestion à la tête de l’ANAMO, où il est suspecté d’escroquerie et de détournement de deniers publics, pour un montant estimé à plus de 600 millions de francs CFA.



Comment Maodo Malick Mbaye a-t-il obtenu la liberté provisoire?



Selon les informations du quotidien L’Observateur, dans l’édition de ce mercredi, Maodo Mbaye avait été auditionné au fond dans la première quinzaine de juillet 2026. Il en a donc profité pour faire une demande de mise en liberté provisoire. Cette réquête a été transmise au parquet financier. Celui-ci ne s’est pas opposé mais a posé une condition : une mise en liberté sous bracelet électronique. «Une perspective que les avocats de la défense n’ont pas voulu accepter. Ils ont donc déployé une stratégie de défense pour convaincre le juge d’instruction de libérer leur client sans la surveillance électronique», précise toujours le journal.



«Jamais je n’ai détourné un franc»



Pour la défense, le tournant du dossier se serait joué lors de la confrontation entre Maodo Malick Mbaye, son ancien directeur administratif, Oumar Ndiaye, et l’Agent comptable. «Depuis lors, nous savions que l’accusation allait tomber, parce que nous avons réussi à montrer toutes les preuves qui disculpent notre client», a confié un membre de la défense.



Face au juge, le mis en cause aurait même déclaré : «Jamais je n’ai détourné un seul franc. Tout ceci n’est que discrédit».



Autre pièce maîtresse du dossier



Un élément important a aussi fait basculer le dossier : le quitus délivré par la Cour des comptes au titre de l’exercice 2023, période de gestion visée par l’enquête et fourni par l’Agent comptable. Selon la défense, ce document, corroboré par les éléments de l’enquête fournis par l’Agent comptable, viendrait fragiliser le dossier de l’accusation.



«Le quitus est l’acte par lequel la Cour des comptes valide définitivement les comptes de gestion des comptables publics. Et ce quitus a certifié qu’aucune irrégularité n’a été commise», s’est réjouie la défense, dénonçant les «incongruités de ce dossier».



La santé fragile du suspect



L’état de santé de Maodo Malick Mbaye aurait aussi influencé sa mise en liberté provisoire. Dès le 04 août 2025, soit deux semaines après son placement sous mandat de dépôt, le médecin militaire et chef de l’administration pénitentiaire avait déjà tiré la sonnette d’alarme. «Dans son appréciation, aucune cellule pénitentiaire à l’échelle nationale ne semblait véritablement en mesure d’assurer à Maodo Malick Mbaye une prise en charge adaptée, compte tenu notamment de la gravité de l’apnée du sommeil dont il souffrait», a précisé encore L’Observateur.



A présent qu’il est libre sans bracelet électronique, Maodo Mbaye compte mener une ultime bataille dans cette affaire : prouver son innocence et obtenir un non-lieu total face aux accusations de «faux en écritures administratives et de commerce, et blanchiment de capitaux».