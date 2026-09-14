Casamance: la COSPAC appelle à tourner définitivement la page du conflit

Après plusieurs décennies de conflit, la Casamance aspire plus que jamais à une paix définitive. Réunis à Kolda, les acteurs de la COSPAC ont lancé, ce 13 septembre, un appel solennel en faveur du retour définitif de la paix dans les régions méridionales du Sénégal. Cet appel intervient au terme d’un atelier interrégional consacré à la préparation de la tournée de la flamme pour le retour définitif de la paix en Casamance.



« Il est temps de construire, de réconcilier, de tourner la page de ce conflit. La Casamance a trop souffert», a insisté Henry Ndecky, porte-parole de la COSPAC, dans son message de clôture des travaux.



À travers cette initiative, les participants entendent contribuer à la consolidation des efforts engagés pour mettre définitivement fin au conflit casamançais. Ils ont réaffirmé leur adhésion aux orientations du Plan Diomaye pour la Casamance, tout en encourageant la poursuite des initiatives de dialogue, de réconciliation et de consolidation d’une paix définitive et durable dans la région.



Au-delà du règlement politique du conflit, la COSPAC estime que la paix doit également se traduire par des actions concrètes en faveur des populations affectées. Les participants ont ainsi plaidé pour "le retour accéléré, sécurisé et digne des populations déplacées", mais aussi pour la réhabilitation des villages et des infrastructures endommagées ou abandonnées durant les années de conflit.



Le désenclavement des zones affectées figure également parmi les principales préoccupations soulevées au cours de l’atelier. Pour les acteurs, l’amélioration des infrastructures routières et des conditions de mobilité constitue un préalable indispensable à la relance économique et au développement des territoires longtemps fragilisés par l’insécurité.



La question de la réinsertion socio-économique des personnes concernées par le conflit, notamment les ex-combattants, a également été mise en avant. La COSPAC appelle à renforcer les mécanismes permettant à ces populations de retrouver une activité et de participer pleinement à la reconstruction et au développement de la Casamance.



Dans cette dynamique, les acteurs de la société civile invitent également le MFDC à poursuivre les pourparlers avec l’État du Sénégal, afin de parvenir à des accords définitifs permettant de sceller durablement la paix.



Pour la COSPAC, l’heure est désormais à la construction d’une Casamance pacifiée, réconciliée avec elle-même et résolument tournée vers son développement.