Casamance : le président Diomaye Faye entame une tournée de cinq jours axée sur les projets structurants

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé ce samedi une tournée économique de cinq jours en Casamance, avec une première étape à Cap Skirring, dans la région de Ziguinchor. Arrivé à 10 h 43 à l’aéroport de la station balnéaire, le chef de l’État a été accueilli avec les honneurs, marquant le coup d’envoi d’un déplacement consacré au suivi des projets structurants dans le sud du pays.



Dès les premières heures de la matinée, la ville de Cap Skirring affichait une activité soutenue. Dans une atmosphère marquée par la fraîcheur matinale et un vent poussiéreux, populations locales, commerçants et passants se sont massés le long des axes menant à l’aéroport pour apercevoir le cortège présidentiel. Une vingtaine de véhicules ont sillonné la ville, sous le regard attentif d’une foule curieuse et attentive.



Sur la plateforme aéroportuaire, un important dispositif de sécurité et de jalonnement avait été déployé. Agents aéroportuaires et forces de défense et de sécurité ont procédé aux derniers réglages protocolaires, installant notamment un tapis rouge d’une trentaine de mètres sur le tarmac. Quelques minutes avant l’atterrissage du chef de l’État, plusieurs membres du gouvernement avaient déjà rejoint les lieux, dont le ministre des Forces armées, Birame Diop, et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, arrivés par hélicoptère militaire.



À sa descente d’avion, ponctuée par l’exécution solennelle de l’hymne national par la fanfare, Bassirou Diomaye Faye a été entouré d’une forte délégation ministérielle. Il est notamment accompagné du ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, du ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, du ministre de la Santé, Ibrahima Sy, ainsi que du ministre des Infrastructures, Dethie Fall.



La première étape de cette tournée est consacrée à la ville de Ziguinchor, où le président de la République doit effectuer une visite de chantier à l’aéroport. Dans la soirée, il est également prévu une rencontre avec les élus locaux. Pour la journée du dimanche 21 décembre, plusieurs visites de terrain et d’infrastructures économiques, sociales et agricoles figurent à l’agenda présidentiel.



Cette tournée vise à impulser une nouvelle dynamique de développement en Casamance, à travers l’évaluation des projets en cours et le renforcement du dialogue avec les acteurs locaux, rapporte Le Soleil.