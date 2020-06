Casamance: un opérateur de noix d’acajou tué par des inconnus

La dernière attaque en date a eu lieu ce samedi dans la zone de Diouloulou où un opérateur de pays étranger a été retrouvé mort non loin d’un village, situé dans la zone frontalière avec la Gambie. La victime aurait été tuée par des inconnus qui ont emporté sa moto et son argent, révèlent des sources concordantes sur place. Selon ces sources, son corps a été retrouvé par des villageois de cette zone qui ont alerté la gendarmerie qui, une fois le constat fait, a aussitôt ouvert une enquête pour tenter d’identifier les éventuels auteurs de ce crime qui défraie la chronique actuellement dans la zone.



Il faut noter que beaucoup de ressortissants étrangers envahissent chaque année en cette période pour les besoins de la campagne des noix d’acajou qui est un commerce très florissant. Et cette partie de la Casamance où a eu lieu ce crime est souvent le domaine de prédilection des commerçants mauritaniens, basés en Gambie voisine. Mais, il faut relever que cette zone est aussi une zone d’insécurité. Elle est infectée par une forte présence de combattants du Mfdc dont une des principales bases, au niveau du front nord (frontière gambienne) s’y trouve.



24h avant cet incident, une autre attaque armée a eu lieu près de la frontière bissau-guinéenne. Trois jeunes d’un village déplacé qui étaient partis ramasser des noix d’acajou ont essuyé des tirs d’inconnus qui étaient embusqués dans des buissons. L’un d’entre eux a été grièvement blessé et les deux autres légèrement. Ils ont tous été reçus et soignés à l’hôpital de Ziguinchor puis libérés. Celui dont la blessure est assez sérieuse doit repasser le mardi afin qu’on puisse lui extraire une balle au pied.



Certes, on ne peut, à priori, attribuer ces attaques aux indépendantistes en attendant de voir plus clair, mais beaucoup d’observateurs n’écartent pas cette hypothèse dans la mesure où ces derniers se sont souvent signalés par des exactions pendant la campagne de commercialisation des noix d’acajou en arrachant les récoltes des populations ou en tendant des embuscades aux opérateurs qui circulent, par imprudence, dans la brousse avec de grosses sommes d’argent.



