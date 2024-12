Casamance : un vaste programme de déminage prévu (Ousmane Sonko)

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé le lancement officiel d'un programme national pour le déminage de la région de la Casamance, une zone touchée par des conflits armés depuis plusieurs décennies. Selon Sonko, ce programme sera réalisé en grande partie par des Sénégalais. Ce qui permettra non seulement de réduire les coûts, mais aussi de mobiliser des ressources humaines compétentes et bien formées localement.



Le Premier ministre a précisé que l’opération débutera avec les moyens internes du pays, tout en soulignant que l’État n’exclut pas de solliciter l’aide d’autres acteurs internationaux si nécessaire. Le déminage de la Casamance est un enjeu crucial, car les zones minées représentent un danger permanent pour les populations locales et freinent le développement économique et social de la région.



Dans le même temps, Ousmane Sonko a abordé un autre problème majeur lié à la situation des déplacés de la Casamance, principalement ceux qui se sont réfugiés en Gambie à cause des violences et des conflits. Selon lui, ces personnes rencontrent d’importantes difficultés administratives, notamment en matière d’état-civil. Beaucoup de ces déplacés se retrouvent dans une situation précaire, sans documents officiels qui attestent de leur identité, ce qui complique leur accès à des droits fondamentaux comme l'éducation, la santé ou même la propriété.



Pour répondre à cette problématique, le Premier ministre a annoncé la mise en place d’un vaste programme pour régulariser la situation de ces personnes déplacées. Ce programme vise à fournir des documents d’état-civil et à faciliter leur réintégration dans le système administratif du Sénégal. Le gouvernement entend ainsi s’assurer que tous les déplacés, qu'ils soient au Sénégal ou en Gambie, puissent jouir de leurs droits civiques et bénéficier d’une assistance dans leur démarche de régularisation.



Ces mesures font partie d’une série d’initiatives visant à reconstruire la Casamance, tout en soutenant le retour des déplacés dans un environnement sécurisé.