Cautions de loyer : Eco Citoyen et l’ADLS saluent la réforme de la CDC

L’Association Eco Citoyen et l’Association de Défense des Locataires du Sénégal (ADLS) expriment leur plein soutien à la réforme engagée par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), sous l’impulsion de son Directeur Général, M. Fadilou Keita, visant à centraliser les dépôts de cautions locatives.



Pour les deux organisations, cette réforme, qui prévoit que les cautions ne soient plus versées aux bailleurs mais consignées auprès de la CDC, constitue « une avancée majeure vers davantage de justice, de régulation et de transparence dans les relations locatives ».



Elles soulignent plusieurs bénéfices essentiels :



« mettre fin aux abus » : de nombreux locataires versent encore trois à quatre mois de loyer, en dépit de la loi qui n’en autorise qu’un seul.



« Sécuriser les fonds » : une institution publique comme la CDC garantit une gestion neutre et rigoureuse.



« Assurer la restitution des cautions » : les locataires pourront récupérer leur dépôt en fin de bail, hors litige.



« Faciliter l’accès au logement » : la réduction du coût initial de location bénéficiera notamment aux plus vulnérables.



Eco Citoyen et l’ADLS estiment que « dans un contexte marqué par les abus et un encadrement insuffisant, cette réforme envoie un signal fort en plaçant les droits des locataires au centre des préoccupations ».



Elles appellent l’ensemble des acteurs, pouvoirs publics, bailleurs, agences immobilières, société civile à « s’approprier cette réforme et à en accompagner la mise en œuvre ».



Les deux associations s’engagent à : « Informer et sensibiliser les locataires sur les nouvelles dispositions » ; « recueillir leurs préoccupations pour les porter auprès des autorités compétentes » ; « appuyer activement la CDC dans ce processus de transformation ».



Enfin, elles insistent sur la nécessité d’« étendre cette réforme à tout le territoire national » et d’y intégrer des dispositifs modernes, comme le dépôt via mobile money, largement utilisé par les Sénégalais.



Pour Eco Citoyen, « la CDC démontre qu’elle peut jouer un rôle clé dans la régulation d’un secteur longtemps négligé ».



C’est, concluent-elles, « le moment de tourner la page des dérives locatives et de garantir des conditions de logement justes et dignes pour tous ».