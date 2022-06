CdM 2022 : la FIFA autorise 26 joueurs par équipe

Le nombre maximum de joueurs sur la liste de libération a été augmenté de 35 à 55. • Le nombre de joueurs à inclure dans la liste finale a été porté à au moins 23 et à un maximum de 26. • La dernière journée au niveau du club pour les 23 à 26 joueurs nommés sur la liste finale aura lieu le 13 novembre 2022. • Pas plus de 26 personnes (jusqu’à 15 remplaçants et 11 officiels d’équipe – l’un de ces officiels doit être le médecin de l’équipe) seront autorisées à s’asseoir sur le banc de l’équipe.

Annoncée depuis plusieurs jours, la nouvelle est désormais officielle. Via un communiqué publié ce jeudi, la FIFA a décidé de porter à 26 joueurs la liste des joueurs convoqués par sélection pour la Coupe du Monde 2022. Compte tenu de la nécessité de conserver une flexibilité supplémentaire en raison du calendrier unique de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ dans le calendrier mondial, ainsi que du contexte plus large des effets perturbateurs causés par la pandémie de COVID-19 sur les équipes avant et pendant les tournois, le Bureau a décidé ce qui suit.