Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Distribution de flyers : Abdou Karim Gueye et ses compagnons recouvrent la liberté



Distribution de flyers : Abdou Karim Gueye et ses compagnons recouvrent la liberté
L’activiste Abdou Karim Gueye, dit Xrum Xax, ainsi que Red Black, Masseck Mbaye, Matar Ba et Babacar Ba, ont été remis en liberté après leur interpellation ce samedi 6 décembre à Sandaga.
 
Le groupe avait été arrêté alors qu’il distribuait des flyers pour rappeler au gouvernement ses engagements sur la criminalisation de l’homosexualité et pour exiger l’abrogation totale de la loi d’amnistie.
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 6 Décembre 2025 - 23:04


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter