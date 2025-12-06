Distribution de flyers : Abdou Karim Gueye et ses compagnons recouvrent la liberté

L’activiste Abdou Karim Gueye, dit Xrum Xax, ainsi que Red Black, Masseck Mbaye, Matar Ba et Babacar Ba, ont été remis en liberté après leur interpellation ce samedi 6 décembre à Sandaga.
Le groupe avait été arrêté alors qu’il distribuait des flyers pour rappeler au gouvernement ses engagements sur la criminalisation de l’homosexualité et pour exiger l’abrogation totale de la loi d’amnistie.
