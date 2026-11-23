Le 3 novembre, 126 députés ont rejeté le budget rectificatif sans même l'examiner. Le 19, Bassirou Diomaye Faye l'a mis en vigueur par décret. Sa guerre avec Ousmane Sonko finira un jour. Ce décret, lui, restera. Et le prochain président saura s'en servir.Chacun doit répondre de ses actes.



En pleine crise de la dette, la majorité PASTEF a choisi la question préalable, autrement dit le rejet sans débat. Je n'attendais pas d'elle qu'elle vote ce budget. J'attendais qu'elle défende son refus en séance publique, article par article. Quelles dépenses conteste-t-elle ? Quels impôts refuse-t-elle ? Que propose-t-elle à la place ? À ce jour, les Sénégalais n'en savent rien. Refuser un budget est un droit. Refuser d'en débattre, c'est fuir ses responsabilités.



Face à une majorité décidée à bloquer, l'exécutif avait de quoi s'inquiéter. Mais la Constitution lui donnait une réponse. L'article 86 permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement sur une loi de finances. Le texte passe alors, sauf si les députés votent la censure. Chacun aurait dû choisir à visage découvert, laisser passer le budget ou renverser le gouvernement. Le Président a préféré le décret, qui épargne ce choix à tout le monde, sauf aux contribuables.



C'est là que le précédent devient dangereux. L'article 68 autorise un budget par décret quand l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans les soixante jours. Elle s'était prononcée, et il restait quatorze jours. Le pays avait déjà un budget, celui voté en décembre 2025. Et le texte imposé par décret instaure notamment une contribution sur les opérateurs de monnaie électronique, par lesquels passe chaque jour l'argent de millions de familles. Un impôt que nos élus ont refusé.



Que vaut notre droit de consentir à l'impôt si le refus de nos élus produit le même effet que leur accord ?



Ce n'est pas une querelle de juristes. Le 18 novembre, la même Assemblée a repoussé le budget 2027. Si la méthode du 19 novembre devient la règle, le vote des députés ne sera plus qu'un avis.

Diomaye et Sonko savent ce qu'ils se doivent l'un à l'autre. Ce qui m'importe, c'est ce qu'ils doivent aux Sénégalais. Qu'ils se parlent, qu'ils négocient un budget et que chacun en réponde devant le pays. Et que le Président saisisse le Conseil constitutionnel pour avis sur l'article 68, avant que ce décret ne fasse jurisprudence.



Leur désaccord leur appartient. Le droit de nos députés de voter l'impôt nous appartient à tous.



Tidiane Sall

Membre du Cercle des Cadres de La République des Valeurs (CECAR)