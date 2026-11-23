Dix candidats à la Migration irrégulière, dont huit Sénégalais et deux Gambiens, ont été interpellés samedi 21 novembre 2026, à 14 heures, par l’armée dans le village de Boudiediete, à Kabrousse. Tous majeurs et de sexe masculin, ils ont ensuite été remis à la Brigade de gendarmerie du Cap Skirring.



Selon nos confrères de Libération, arrêtés lors d’un contrôle de routine, ils ont déclaré aux gendarmes vouloir rejoindre Katongue, en Guinée-Bissau, pour embarquer dans une pirogue à destination de l’Espagne. Ils auraient été recrutés par un individu prénommé « Papis ».



Informé de l’affaire, le procureur de la République a ordonné leur maintien à la gendarmerie pour identification jusqu’au lendemain, avant leur libération.