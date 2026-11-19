L’ancien Premier ministre Amadou Ba a administré, dans l’hémicycle, une belle leçon de réalisme politique, avec un ton ferme, mais empreint d’humilité, qui sied à la posture d’un homme d’État.



Je confirme qu’Amadou Ba avait, dès le début, posé comme préalable l’inscription du sujet relatif à l’économie à l’ordre du jour du dialogue national. Sa formule résume parfaitement sa démarche pragmatique : « Mieux vaut voter un mauvais budget que de n’avoir pas de budget. »



J’ose espérer que son message ne sera pas interprété à contresens. Ce serait prendre le risque de franchir le Rubicon dans un jeu de postures et de caprices qui révèle une certaine irresponsabilité politique et une immaturité préoccupante chez ceux qui se réclament d’une posture révolutionnaire.



Il convient de relever qu'au regard du contexte et des modalités d’élaboration du budget par les techniciens du ministère de l’Économie et des Finances, on peut raisonnablement retenir que le débat ne porte pas véritablement sur la sincérité budgétaire. Il convient plutôt de reconnaître l’existence d’un environnement économique particulièrement difficile, résultant de plusieurs facteurs, notamment des orientations économiques retenues, des choix politiques opérés et des options budgétaires privilégiées.



L’enjeu est donc moins de remettre en cause la sincérité du travail technique accompli que d’apprécier la pertinence des arbitrages effectués et la capacité des choix budgétaires à répondre aux contraintes économiques et financières actuelles.



On ne peut gouverner un pays en faisant fi des réalités économiques et financières, ni ignorer les logiques qui régissent les équilibres économiques à l’échelle mondiale. L’exercice du pouvoir exige du pragmatisme, le sens des responsabilités et, surtout, une bonne dose de lucidité.



La politique n’est pas un jeu d’humeur : elle commande le sens de l’État, le réalisme dans les choix et la primauté de l’intérêt général sur les considérations partisanes.



Ndiaga SYLLA

Expert électoral