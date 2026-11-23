La Casamance veut désormais transformer ses richesses en emplois. À Adéane, dans le département de Ziguinchor, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a présidé, vendredi 20 novembre 2026, la cérémonie de pose de la première pierre de l’unité agro-industrielle du groupe Takamoul Food, implantée dans l’Agropole Sud.



« Après plusieurs années de blocage, l’Agropole Sud entre désormais dans une phase concrète. Il est temps de passer des aménagements à l’action, à la production et à la création d’emplois », a indiqué Serigne Guèye Diop, selon des propos rapportés par Le Soleil.



Les retombées attendues concernent l’emploi. Les cinq premières unités devraient générer plus de 700 emplois directs et plus de 1.000 emplois indirects. À terme, l’ensemble de l’Agropole Sud ambitionne de créer 2.588 emplois directs et 5.000 emplois indirects, au bénéfice notamment des jeunes, des femmes, des producteurs, des pêcheurs, des transporteurs et des petites entreprises locales.



«Les jeunes doivent construire leur avenir en Casamance, plutôt que de risquer leur vie dans des pirogues de fortune pour rejoindre l’Europe », a déclaré le ministre, dans un contexte où la migration irrégulière a repris, avec des départs massifs, des interpellations de jeunes et des décès de personnes de toutes les catégories sociales.