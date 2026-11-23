Le Tribunal arbitral du sport (TAS) s’apprête à mettre fin à un suspense qui dure depuis plus de 10 mois. Dans un communiqué de presse publié ce lundi 23 novembre 2026, à Lausanne (Suisse), l’instance dit avoir informé «toutes les parties» que sa décision concernant l’appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans le litige de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 sera rendue ce mardi 24 novembre 2026, dans le courant de l’après-midi.



L’appel de la FSF vise la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), dans le cadre de la procédure relative à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.



Le TAS précise que «seules les informations communiquées par les canaux de (l'Institution) seront considérées comme officielles», et que toute annonce concernant cette affaire sera publiée sur son site Internet. En attendant l’annonce officielle, le TAS a décidé «d’interrompre toute communication dans les médias concernant cette décision jusqu’à son annonce officielle».



Les faits à l’origine du litige



La Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport afin de contester la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, qui a retiré au Sénégal son titre de champion d'Afrique 2025. Bien que les Lions de la Téranga aient remporté la finale sur le terrain face au Maroc (1-0) le 18 janvier 2026 à Rabat, au Maroc, la CAF a sanctionné le Sénégal d'une défaite sur tapis vert (3-0) le 17 mars suivant, à la suite d'une réclamation marocaine liée au retrait temporaire des joueurs sénégalais du terrain pour protester contre un penalty.



Dénonçant une sanction jugée injuste et sans précédent, la FSF a déposé son appel le 25 mars 2026 dans le but d'obtenir l'annulation pure et simple de ce forfait et la restitution officielle du trophée continental au Sénégal. Après avoir entendu les différentes parties lors d'une audience à huis clos le 8 octobre 2026 à Lausanne, le TAS doit rendre sa décision finale et sans appel ce mardi 24 novembre 2026.