Une embarcation transportant 102 candidats à l’émigration irrégulière, dont huit enfants et douze femmes, a été interceptée au large de Dionewar, dans les îles du Saloum, après quatre jours de dérive en mer. Les passagers, de plusieurs nationalités, tentaient de rejoindre les îles Canaries, en Espagne, après avoir quitté la Gambie.



Selon les informations rapportées par Libération, l’opération a été menée par la brigade de recherches de l’antenne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) de Karang, avec l’appui de l’unité navale de la Marine nationale basée à Foundiougne.





36 Sénégalais dénombrés





Les 102 candidats étaient composés de 36 Sénégalais, 47 Gambiens, six Bissau-Guinéens, cinq Camerounais et huit Guinéens. Le groupe comptait également 87 hommes, 12 femmes et huit enfants.







Lors de leurs auditions, les migrants ont déclaré avoir quitté Gunjur, en Gambie, le 13 novembre 2026, vers 4 heures du matin. Ils auraient ensuite perdu leur orientation en mer pendant quatre jours avant d’être retrouvés au large de Dionewar. Plusieurs passagers ont désigné Mamadou Ndick Diop, Ibrahima Diao, Alain Diatta et Yoro Sy comme membres de l’équipage et capitaines de l’embarcation.







Conduits devant le parquet, les quatre hommes ont été poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui. Mamadou Ndick Diop a reconnu avoir piloté la pirogue et distribué les repas aux passagers. Ibrahima Diao a admis avoir pris les commandes à un moment de la traversée pour seconder le capitaine principal.







Alain Diatta et Yoro Sy ont, de leur côté, déclaré avoir été recrutés par ce dernier. Ils ont également reconnu avoir assuré le transfert des migrants et du carburant depuis la plage jusqu’à la grande pirogue, à l’aide d’une petite embarcation.

