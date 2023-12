"Ce ne sont pas le pétrole et le gaz qui assureront notre développement", Me Doudou Ndoye

Pour le leader de l'Union pour la république, « Le pétrole est un des aspects de la vie, un des moyens de se faire de l’argent. Mais la circulation de l’argent, la manière dont l’argent est utilisé dans un pays, la manière dont les investissements sont faites, la manière dont on aime son pays et son peuple pour que son argent lui serve à quelque chose sont ces assemble qui font ce qui est appelé développement et que moi j’appellerais bien être. »



Car, ajoute le juriste « il n’y a pas de bien être chez nous et aucune politique n’envisage ce bien être. Parce que, ce qui fait de la politique n’exprime pas de l’amour pour le peuple, le bien-être et la sécurité de leur enfant. Ils cherchent le pouvoir. C'est le pouvoir de gouverner, c’est la force de s’enrichir et d’enrichir leurs proches. C’est la force de décider. Rien n’est fait pour que les gens aiment leur pays, rien n’est offert à notre pays pour que quelqu’un soit heureux », a -t-il soutenu.