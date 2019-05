Ce "poète" qui appelle à "tuer les femmes" est l'arriére petit-fils de Léopold Sédar Senghor

Le président-poète Léopold Sédar Senghor avait les capacités intellectuelles et politiques de se mettre au dessus de la mêlée. Il avait levé la tète, a vu les arbres et a choisi la couleur verte pour le Parti socialiste, nous fait savoir l’ancien chef du service politique du Quotidien « Le Soleil » Cheikh Diallo dans un ouvrage intitulé aux "Portraits et anecdotes" de l’ancien président de la République du Sénégal 2000-2012. Mais qu’a fait son arrière petit-fils « poète », Ousmane Mbengue, au moment où le nation sénégalaise s’indignait du meurtre de Bineta Camara. Il est assis devant sa télé regardant de la comédie, pour rendre l'atmosphère plus détendue, Il poste un commentaire pour la mise à mort des femmes.



Attrait à la barre du tribunal des flagrants délits, le prévenu Ousmane Mbengue, poursuivi pour provocation au crime et menaces de mort a reconnu les faits, mais pour sa défense, l’artiste soutient que tout cela était de la parodie... avec un air clame.



« J'aime les femmes, je les adore à la limite. Ce qui s'est passé, c'est de la parodie, de la comédie, de la comédie », réitère le « poète ». Avant d'offrir à la salle un passage lyrique de son inspiration débordante. « Toutes les femmes, pour ne pas les nommer, je les appelle Belles. J'ai grandi dans le milieu de l'art, et cela, tout le monde peut en témoigner. Imaginez un Louis De Funès, un Gohou, un Mamane ou un Kouthia qui relate des faits funéraires. C'est juste de la comédie », dit-il à la Procureure.



Et voilà que ses avocats ne semblent s’accrocher à ce célèbre proverbe « bon sang ne saurait mentir ». Me Khouraichy Ba est allé même jusqu’à faire l’arbre généalogique de Ousmane Mbengue devant le prétoire.



« L’arrière grand-mère de Ousmane Mbengue est la sœur de président-poète Lépold Sedar Senghor . Ce que mon client a fait c’était de la comédie, il est artiste et poéte . Il est auteur de belles poèmes qui renchérissent la femme. Donc il n’est pas un ennemi de la femme », plaide t-il. Avant d’indiquer à la juge qu’elle ne doit pas juger des affaires de waya waya (inutiles). Et on ne peut pas suivre les Sénégalais dans leurs errements de tous les jours. Ousmane a compris son erreur et s’est vraiment excusé.»

La procureur a requit deux ans de prison dont six mois ferme contre le prévenu. L’affaire est mise en délibéré le 29 mai prochain.