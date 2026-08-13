Procès pour fraude au concours des auditeurs de justice : « J’ai été major au Sénégal et à la Sorbonne, je ne peux pas faire un tel acte », clame Sékou Keïta

Le procès de Sékou Keïta, conseiller en communication du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la guinée et de sa coaccusée Maciré Camara s'est ouvert, mercredi 12 août 2026 devant le Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn. Comparaisons faites 24 heures après leur placement sous mandat de dépôt, les deux prévenus réfutent catégoriquement les accusations de fraude à l’examen du concours des auditeurs de justice.



Selon le récit des faits rapporté par VisionGuinee.Info, l'affaire remonte au 8 août dernier. L'accusation reproche à Sékou Keïta « d’avoir introduit dans la salle 16 un sachet plastique contenant une bouteille d’eau et un document sur lequel le sujet est traité, avant de le déposer sur la table de la candidate ».



Maciré Camara rejette toute tricherie



Appelée à la barre, la candidate Maciré Camara a contesté l'ensemble des griefs retenus contre elle, affirmant avoir composé en toute régularité. Souffrant de drépanocytose, elle a expliqué avoir simplement sollicité de l'eau pour prendre ses médicaments.



« Je n’ai pas fraudé, on ne m’a attrapée ni avec un téléphone, ni avec un document. Nous étions plusieurs à demander de l’eau. M. Keïta a déposé le bidon sur ma table parce que j’étais au premier rang. Il n’y a eu aucun incident dans la salle. Quand M. Lansana Doukouré (superviseur) s’est interrogé sur l’origine de ce bidon, il l’a pris et ils sont sortis ensemble », a-t-elle déclaré au tribunal, d'après VisionGuinee.Info.



A son tour, Sékou Keïta soutient : « je ne peux pas me permettre de faire un tel acte ».

Le conseiller en communication a réfuté en bloc les accusations, assurant n'avoir eu aucune intention d'accomplir un acte illégal. Sékou Keïta a précisé avoir lui-même demandé à être auditionné pour préserver « son honneur et sa dignité ».



Interrogé par la défense, le prévenu a mis en avant son parcours académique et professionnel pour rejeter les soupçons : « J’ai été major à l’université Cheikh Anta Diop, major à l’université Amadou Hampathé Bâ, à la Sorbonne également, expert en communication certifié, j’ai porté la voix de la magistrature pendant 10 ans. Donc, je ne peux pas me permettre de faire un tel acte », a-t-il affirmé, selon les propos rapportés par la même source. Soutenant fermement leur innocence, les deux mis en cause restent dans l'attente de la suite des débats qui se poursuivent devant la juridiction de Dixinn.