Celebration de l’indépendance du Sénégal : un peu plus de 6 000 personnes prendront part au défilé du 4 avril (officiel)

Le Sénégal célèbre le vendredi 4 avril 2025, le 65e anniversaire de son indépendance. Pour cette année le thème retenu est « Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées ».



Lors d’un point de presse tenu dans l’amphithéâtre Général Mamadou Mansour Seck du camp Dial-Diop, à Dakar, le Colonel Clément Nassalan, commandant de la zone militaire numéro 1 (région de Dakar) a annoncé ce mercredi que six mille quatre-vingt-douze personnes, des civils et des membres des corps militaires et paramilitaires, prendront part au défilé du 4 avril 2025 à Dakar.



Face à la presse, le colonel a informé que quatorze aéronefs vont participer au défilé de l’armée de l’air prévu pour la fête nationale. Un défilé motorisé des forces de défense et de sécurité est également prévu, auquel vont participer 397 voitures et 140 motos.



Il y aura un effectif de 1 172 participants venant des écoles de formation militaires et paramilitaires. Il y aura aussi un défilé de 22 formations des forces de défense et de sécurité, avec un effectif de 1 425 personnes.

Pour le défilé civil, 1 499 participants viendront des écoles.

Il a également ajouté qu’un escadron monté de la Gendarmerie nationale comprenant 66 chevaux mettra fin au défilé.



Selon le Colonel, « le thème de cette année répond à une volonté politique de l’État du Sénégal, celle de la souveraineté en matière de défense et de sécurité. Ce besoin répond à un autre besoin stratégique, celle de construire une autonomie stratégique et d’avoir une industrie nationale de défense ».



« Le 3 avril, il y aura la retraite aux flambeaux. Le lendemain, le 4 avril, aura lieu la prise d’armes, qui sera suivie du grand défilé civil et militaire. Dans l’après-midi, il y aura un cocktail d’honneur au cercle mess des officiers et une cérémonie de remise de décorations dirigée par le ministre des Forces armées », a-t-il indiqué.