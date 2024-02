Céline Dion crée la surprise aux Grammy Awards: “Je suis heureuse d’être ici”

Elle a ensuite remis le trophée à Taylor Swift pour son album “Midnights”. Il y a 27 ans, c’est d’ailleurs elle qui recevait ce prix des mains de Diana Ross et Stinger pour son album “Falling Into You”. “Ceux qui ont eu la chance d’assister aux Grammy Awards ne doivent jamais considérer comme acquis l’immense amour et la joie que la musique apporte à nos vies et aux gens du monde entier”, a déclaré l’artiste.



En 2022, Céline Dion a révélé qu’on lui avait diagnostiqué une maladie neurologique rare, le syndrome de la personne raide, qui provoque des spasmes affectant sa capacité à marcher et à chanter.

La chanteuse de 55 ans s’est offert une standing ovation lors de sa montée sur scène pour remettre le Grammy de l’album de l'année. “Merci à tous. Quand je dis que je suis heureuse d’être ici, je le pense vraiment du fond du cœur”, a-t-elle déclaré, tout sourire, accompagnée de son fils.