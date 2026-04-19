Centenaire d’Abdoulaye Wade, Gouvernance : Ousmane Goudiaby charge et met en avant Karim ...

Président de la Fédération Nationale des Cadres Libéraux (FNCL), une structure affiliée au Parti Démocratique Sénégalais (PDS), Ousmane Gouadiaby est l’invité de ce dimanche de PressAfrik TV. Il évoque le sujet du 100e anniversaire du Président Wade, la gouvernance publique du pays et bien d’autres sujets. Cliquez sur le lien pour découvrir ses vérités.

Charles KOSSONOU

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