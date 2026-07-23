Recomposition politique au Sénégal : vague de démissions au sein de Pastef au profit du camp présidentiel

Une série de démissions a secoué le parti Pastef ce mercredi 22 juillet 2026. Plusieurs cadres de premier plan, responsables locaux et dirigeants de la Jeunesse Patriote Sénégalaise (JPS) ont officialisé leur départ des rangs de la formation dirigée par Ousmane Sonko pour marquer leur ralliement au président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Parmi les figures marquantes de cette vague de départs figure le Dr Mansour Diop, directeur général de l’hôpital Aristide Le Dantec, ainsi que le Dr Lansana Gagny Sakho, président du Conseil d'administration de l'APIX-SA, qui a publiquement affirmé son soutien exclusif au chef de l'État pour garantir la stabilité et la relance économique du pays. Des membres historiques du parti ont également emboîté le pas, à l'image de Mame Mayoro Dieng, membre fondateur de la section de Louga.



La structure de jeunesse du parti est particulièrement touchée par cette rupture. Plusieurs responsables nationaux et locaux de la JPS ont annoncé leur retrait, dont Bakary Bass Sakho, membre du Bureau exécutif national et coordonnateur chargé des universités et lycées, ainsi qu'Ousmane Sonko Jr, vice-coordonnateur national de la JPS. La dynamique s'étend également aux coordinations territoriales avec les départs d'Arabietou Diémé à Bignona, Baye Sène à Niakhar, Ousmane Souaré à Gossas, Lamine Diagne et Pape Djiby Sagna à Sangalkam.