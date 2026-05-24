Centenaire d’Abdoulaye Wade : Ousmane Ngom salue l’héritage d’un « homme d’exception »

L’ancien ministre de l’Intérieur Ousmane Ngom a rendu un vibrant hommage à Abdoulaye Wade à l’approche du centième anniversaire de l’ancien président sénégalais, qu'il qualifie d'« innovateur » majeur pour le Sénégal et l'Afrique. À travers son livre intitulé « Abdoulaye Wade, le centenaire d’un homme d’exception », le compagnon politique de longue date souhaite transmettre la mémoire de celui qui a consolidé le pluralisme démocratique et ancré le mécanisme de l’alternance au pouvoir dans le pays.







Au niveau national et continental, l’ancien ministre met en avant la dimension panafricaniste et bâtisseuse du fondateur du Parti démocratique sénégalais (PDS). Il rappelle les grands projets d'infrastructures qui ont transformé le Sénégal sous sa présidence, notamment l’Aéroport international Blaise-Diagne, le réseau autoroutier, ou encore la GOANA lancée pour assurer la souveraineté alimentaire nationale pendant la crise de 2007-2009. Pour Ousmane Ngom, le souverainisme de Wade ne se proclamait pas mais s’appuyait sur des réalités concrètes et un pragmatisme économique fondé sur le dialogue avec les institutions internationales.







Né dans un contexte africain dominé par les partis uniques, le parcours d'Abdoulaye Wade a été marqué par l'audace politique dès la création du PDS. Cette habileté stratégique lui avait d'ailleurs valu le célèbre surnom de « Ndiombor » de la part de Léopold Sédar Senghor. Une fois au pouvoir en 2000, l'ancien président a su faire preuve d'ouverture en s'entourant de compétences de tous horizons politiques pour stabiliser l'action gouvernementale, un modèle de gestion que son ancien ministre invite aujourd'hui à redécouvrir.

