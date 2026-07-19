Mondial 2026 : qu’est-ce qu’il faut savoir de la finale prévue ce dimanche entre l’Espagne et l’Argentine ?

La finale de la Coupe du Monde 2026 opposera l'Espagne à l'Argentine, ce dimanche 19 juillet 2026, à 19h00 (GMT), au Stade de New York New Jersey (MetLife Stadium). Il sera dirigé par l'arbitre slovène Slavko Vincic.



Ce choc historique met aux prises les champions d'Europe en titre espagnols, qualifiés après leur victoire 2-0 contre la France, et les tenants du titre argentins emmenés par Lionel Messi, qui ont éliminé l'Angleterre sur le score de 2-1 en demi-finale.



C'est la toute première fois depuis 60 ans que les tenants du titre de la Copa América et de l'Euro s'affrontent directement en finale du Mondial. De plus, le numéro 1 mondial au classement FIFA (Argentine) défie le numéro 2 (Espagne).



Si la Roja espagnole aborde cette finale sur une impressionnante série de 37 matchs consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues, Lionel Messi (39 ans) dispute son 34e match de Coupe du monde (un record absolu). Avec ses 8 buts dans cette édition, il est à la lutte avec Kylian Mbappé (10 buts) pour le titre de meilleur buteur de l'histoire des phases finales de la compétition.



Dans un autre registre, pour la première fois dans l'histoire du football, la FIFA intègre un spectacle de mi-temps inspiré du Super Bowl de la NFL. Ce show de 11 minutes réunira des stars internationales comme Madona, Shakira, Justin Bieber et le groupe BTS. Selon toute vraisemblance, la pause réglementaire sera exceptionnellement allongée. Elle durera entre 15 et 30 minutes pour permettre le montage de la scène.



De son côté, enfin, Lionel Messi dispute aujourd'hui le tout dernier match de sa immense carrière en Coupe du monde, avec l'ambition suprême de réaliser un back-to-back (doublé) historique. Après avoir décroché l'étoile au Qatar en 2022, le capitaine de l'Albiceleste tente d'imiter le Brésil de Pelé (1958-1962) et l'Italie de Vittorio Pozzo (1934-1938), les seules nations à avoir réussi à conserver leur titre mondial.

